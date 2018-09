Vertenza Pianeta, su “latitanza” Regione si precisa: “Era riunione tecnica, presidente e assessore non vengono convocati”

Hanno denunciato l’assenza al tavolo tecnico dell’assessore al Lavoro, Luigi Mazzuto e del governatore Donato Toma, definendo “una vergogna il loro disinteresse per la vertenza Pianeta”.

Qualche ora più tardi da Palazzo Vitale è arrivata una risposta piccata indirizzata ai sindacalisti Pasquale Guarracino (Uil) e Daniele Capuano (Cgil) che avevano puntato il dito contro i vertici istituzionali nel corso della conferenza stampa di questa mattina sulla trattativa in corso per evitare il licenziamento di 35 dipendenti dell’ipermercato.

“Il Dipartimento III della Regione Molise – hanno fatto sapere da via Genova – ha provveduto a convocare un Tavolo di gestione della crisi aziendale invitando l’azienda, le Organizzazioni sindacali, le RSA aziendali, l’Ispettorato territoriale del Lavoro e il Settore Politiche del Lavoro della Provincia di Campobasso per un esame congiunto concernente la procedura di mobilità.

Dunque, una riunione prettamente tecnica, dove, come vuole la norma, presidente e assessore non vengono convocati. Prima di parlare di “gesto vergognoso da parte delle istituzioni”, così come riportato dai media, bene avrebbero fatto i due sindacalisti a documentarsi, appurando la correttezza dell’operato della Regione Molise.

Il presidente Toma e l’assessore Mazzuto stanno seguendo con grande attenzione la vicenda nel rispetto del ruolo istituzionale che ricoprono e nell’interesse dei lavoratori di Molisedea”.