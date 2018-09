Hanno messo in vendita su internet uno smartphone usato per la cifra di 100 euro. Dopo aver trovato un acquirente, hanno concordato la vendita ma poi, intascati i soldi, sono praticamente spariti senza spedire il telefonino all’acquirente.

Tuttavia dopo un’accurata indagine della polizia, due trentenni termolesi sono stati identificati e denunciati per truffa a mezzo internet. Si tratta di I. N. e C. C., entrambi residenti nella città adriatica, che adesso dovranno rispondere dell’accusa in sede giudiziaria.

Secondo la ricostruzione dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Polizia di via Cina, a Termoli, i due ragazzi avevano inserito un annuncio su un sito internet nel quale proponevano la vendita di un cellulare usato per 100 euro. Dopo aver preso alcuni contatti, hanno invitato quella che ritenevano essere la loro ignara vittima, a versare una somma pattuita attraverso una ricarica Postepay.

L’acquirente ha quindi versato i soldi e si aspettava di ricevere lo smartphone che però non è mai arrivato, mentre i due ragazzi si sono resi irreperibili. Ma la polizia ha identificato gli autori della truffa, i quali avevano già degli specifici precedenti alle spalle.