Una sconfitta e una vittoria per le termolesi, poker in casa per il Termoli 2016

E’ finita con una sconfitta la quarta giornata di Eccellenza del Città di Termoli uscito perdente in trasferta a Bojano per 1-0 dai padroni di casa. La formazione giallorossa, scesa in campo domenica 30 settembre allo stadio Adriano Colalillo di Bojano, ha perso per un gol segnato dai bianco rossi e non è riuscita a riequilibrare la partita. Il Città di Termoli ha attualmente 6 punti. Ha arbitrato Domenico Petraglione, affiancato da Gianluca Farina e da Angela Veneziale.

Una vittoria netta invece per il Termoli 2016 nel Campionato di Promozione: al Cannarsa la formazione adriatica ha vinto 4-0 contro la Santeliana. Un poker firmato dai padroni di casa contro gli ospiti che nulla hanno potuto fare per ribaltare il risultato. Il Termoli 2016 sale così a 7 punti in classifica. Ha arbitrato l’incontro giocato nel primo pomeriggio di domenica 30 settembre, Daniele Piciucco affiancato da Claudio Di Pietro e Francesco Bozza.