Una razza nera e velenosa a riva, la scoperta immortalata nel video sul lungomare nord

Una tranquilla mattina di settembre, quando il cielo è ancora limpido come è limpido anche il mare dove inaspettatamente un bagnante termolese ha fatto una scoperta molto particolare: una razza di grandi dimensioni a riva. All’ingresso in acqua, sul lungomare nord nell’acqua cristallina dalle parti del Lido Tartaruga, era impossibile non notare l’animale di grosse dimensioni, scuro e con una coda particolarmente lunga così ha pensato subito di immortalarlo con un video poi postato su facebook dove ha raccolto numerose visualizzazioni e anche diversi commenti.

Dalle prime informazioni, pare fosse una razza nera “di quelle molto velenose”, ha commentato il termolese che l’ha trovata, “fortunatamente poi, piano piano, è tornata al largo perchè sarebbe potuto diventare pericoloso”. La straordinarietà della scoperta di questa mattina, sabato 8 settembre, è stata trovarla così vicino alla riva, in acque anche particolarmente basse intorno alle 9.30.

Chi si trovava sulla spiaggia, grazie alla bella giornata di sole e alle temperature che permettono di trascorrere qualche ora al mare, ha raggiunto la riva e così in poco tempo tutt’intorno si è formato un gruppo di curiosi a guardare con curiosità l’animale.