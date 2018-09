Una visita che resterà impressa nelle memoria dell’Arma – e non solo – e della storia locale. Il Generale Giovanni Nistri, Comandante Generale dei Carabinieri, ha fatto visita agli sfollati della tendopoli di Guglionesi e ha visitato anche il comune di Palata, ugualmente coinvolto dal terremoto del 16 agosto scorso.

Un evento straordinario, visto che Nistri è il numero uno dell’Arma, incarico che ricopre dal gennaio 2018, e che il suo è un curriculum infinito: 61 anni, romano, sposato e padre con due figli, diverse lauree, avvocato, docente universitario, Commendatore e medaglia d’oro di Benemerito della Cultura, dell’Arte e della Scuola. E’ stato consulente di vari governi, membro della Commissione Speciale permanente per la sicurezza del patrimonio culturale nazionale, già comandante della scuola ufficiali carabinieri.

Insomma, un ospite eccezionale per le zone terremotate e una visita, la sua, che è anche un grande segnale di vicinanza da parte dell’Arma alle popolazioni che stanno vivendo un momento difficile. il Generale Nistri, che è stato in Puglia durante la mattinata per un impegno istituzionale, si è fermato nella tendopoli di Guglionesi, dove ha parlato con alcuni degli sfollati e con i volontari, accompagnato dai vertici dei carabinieri del territorio, dal Maggiore Fabio Ficuciello, comandane della Compagnia di Termoli, e dal maresciallo Scalera che comanda la stazione di Guglionesi, oltre che dal sindaco di Guglionesi Mario Bellotti che gli ha dato il benvenuto.

Il Generale è atterrato con l’elicottero nel primo pomeriggio nel campo sportivo di Guglionesi e ha fatto visita anche al Comune di Palata prima di ripartire, intorno alle 18, salutato con gratitudine dai militari ai quali ha portato il suo saluto e il suo sostegno per il lavoro quotidiano di vicinanza e aiuto alla gente che ha perso la casa e vive nel timore giornaliero.

La sua visita era stata anticipata – . secondo indiscrezioni – solo ai vertici dell’Arma, ai comandanti delle Compagnie e delle stazioni interessate ieri sera. Proprio ieri il basso Molise ha ricevuto la visita di un altro militare dei carabinieri di spessore: il Generale di Corpo d’Armata Vittorio Tomasone, Comandante dell’Interregionale “Ogaden”.

Oggi l’arrivo del Generale Nistri, che può vantare 4 stelle di cui una bordata di rosso in segno di comando supremo, ha emozionato e suscitato parole di apprezzamento e stima.