Alla fine ce l’hanno fatta: Daniele Parente, manager termolese da anni lontano da casa, ed Emiliano, suo compagno di avventura in tv hanno portato a casa dieci mila euro. Si sono affidati al loro intuito, al gioco di squadra, alla sorte e hanno vinto un bel montepremi durante il gioco televisivo “Chi ti conosce?”.

Nella puntata andata in onda venerdì sera 7 settembre su Nove, i due concorrenti hanno sfidato le regole del gioco condotto dall’attore e comico romano Max Giusti. Con la sua immancabile vena divertente e la battuta pronta, il conduttore ha guidato e affiancato i due giocatori nella lunga serata per portarsi a casa il montepremi.

L’obiettivo era indovinare il rapporto di parentela e amicizia tra la protagonista della puntata e sei persone tra amiche, conoscenti, colleghi e il compagno di vita senza cadere nel tranello e quindi evitando di coinvolgere nei legami l’intruso. Un compito non facile soprattutto se gli indizi sono pochi e gli aiuti non vengono colti. Ma nonostante le difficoltà e qualche svista, i due concorrenti hanno indovinato alcuni legami e al gioco finale hanno portato a casa dieci mila euro. “Vorremmo aprire una start up – avevano confessato nella presentazione iniziale – un’attività imprenditoriale nostra”. E chissà che quella vincita non sia solo il punto di partenza.