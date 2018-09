Daniele Parente, ingegnere termolese 44enne selezionato tra i 10 miglior manager d’Italia nel settore Nord Est e tra i migliori 40 in Italia, sarà questa sera protagonista della puntata condotta dal comico e attore romano Max Giusti in onda su Nove. Dalle 19.50 di oggi, venerdì 7 settembre, Daniele sarà concorrente al nuovo gioco “Chi ti conosce?” in compagnia di un caro amico che ha coinvolto nell’esperienza televisiva, dopo quella su Rai Uno all’Eredità condotta da Carlo Conti.

Nei minuti di gioco, Daniele e il suo collega dovranno abbinare il personaggio misterioso con sei persone affini. Per vincere il montepremi in palio, tra tentativi, intuito e lavoro di squadra, dovranno indovinare le relazioni che esistono tra il protagonista ed ognuno dei suoi conoscenti e riconoscere l’intruso nascosto tra di loro.

“Non posso svelare molto – rivela a poche ore dalla messa in onda della puntata girata negli studi di Roma – ma posso dire che mi sono divertito, ho scoperto un mondo bellissimo fatto di tecnici e personale, sono tantissimi e lavorano benissimo. Si gioca tutto al millesimo, con un ritmo elevatissimo e la preparazione alla puntata è fondamentale. Vi divertirete“.