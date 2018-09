Un mese dopo il sisma, ecco un’esponente di governo in Molise. Arriva la ministra Lezzi

A un mese dal sisma che ha colpito una buona fetta della nostra regione, arriverà in Molise un ministro. Con precisione la titolare del dicastero per il Sud, senatrice Barbara Lezzi, che sarà in visita ufficiale in Molise lunedì 17 settembre. Definiti infatti i dettagli della sua giornata molisana. L’esponente del Governo Conte arriverà alle 10.30 a Palazzo Vitale, sede della Presidenza della Regione Molise, dove è in programma una riunione di approfondimento sul tema dell’utilizzo dei fondi europei.

Insieme all’esponente di governo e al presidente della Regione Molise, Donato Toma, prenderanno parte all’incontro gli assessori della Giunta regionale, i direttori regionali di Dipartimento, oltre ad una delegazione tecnica dell’Agenzia per la coesione territoriale e del Dipartimento per le politiche di coesione.

Al termine del tavolo tecnico, alle 12.30 nella Sala del Parlamentino è previsto un incontro con la stampa del ministro Lezzi e del presidente Toma.

Nel pomeriggio, Lezzi e Toma si recheranno in visita alle zone del territorio molisano interessate dal sisma dello scorso agosto. Alle ore 15 saranno a Guglionesi e alle ore 16 a Palata, da dove, alle ore 17, il ministro ripartirà per fare rientro a Roma.