Termoli

Ultima chiamata per la tintarella di fine stagione: spiagge gremite per salutare l’estate foto

In centinaia si sono riversati in spiaggia per l'ultima tintarella e per salutare una stagione balneare segnata da terremoto e maltempo. Ottimi risultati raggiunti anche grazie alla gara di Triathlon svoltasi sul Lungomare Nord.











Sono molti quelli che hanno approfittato della temperatura calda e del sole per fare l’ultimo bagno della stagione, prima del rientro nelle scuole o al lavoro. Quasi un addio alla bella stagione o meglio un arrivederci al prossimo anno, dato di persona dalle centinaia di bagnanti riunitisi sotto gli ombrelloni.

Complici anche i partecipanti alla gara di Triathlon che si è svolta nel tratto finale del lungomare nord, l’arenile si è colorato di persone. Gli irrinunciabili, quelli che non vogliono abituarsi all’idea di dover mettere via costume, ciabattine ed asciugamani, hanno affollato le bianche spiagge fin dalle prime ore. La temperatura, ben oltre i 25 gradi, ha fatto da collante ad una domenica già di per sé calda seppur allietata da un piacevole vento fresco. L’aumento delle presenza si è registrato man mano che il sole si alzava alto nel cielo, anche se i numeri restano più bassi di quelli dei mesi precedenti quando l’estate era al suo massimo. Largo spazio alle tintarelle, le ultime della stagione, e a passeggiate, giochi in mare e risate. Tantissimi i temerari che si sono concessi un bagno, malgrado l’acqua fosse leggermente fresca. Un ponte che profuma di addio per un’estate passata tra alti e bassi, dove le presenze turistiche sono state tante, ma meno delle aspettative anche a causa dello sciame sismico e del maltempo che hanno accorciato le vacanze di molti, ripartiti subito dopo il ferragosto.