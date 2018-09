Truffa una turista affittandole una casa che non ha: denunciato 49enne termolese

Un 49enne termolese è stato denunciato giovedì scorso dalla Polizia con l’accusa di truffa. Secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato di via Cina, l’uomo ha truffato una donna di origini campane.

L’uomo, con artifizi e raggiri, è riuscito a cedere in affitto per il periodo estivo, un’abitazione a Termoli senza possederla. Si è fatto consegnare dalla donna, la quale aveva intenzione di trascorrere un periodo di vacanza nella località balneare, un acconto sull’affitto di 250 euro per poi far perdere le sue tracce. Dopo articolate indagini, gli uomini del commissariato, in collaborazione con la Questura di Benevento, sono riusciti a identificare l’autore della reato.