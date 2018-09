Sono stati centinaia e centinaia i corridori al via questa mattina – domenica 16 settembre – in piazza Sant’Antonio a Termoli per il Primo Trofeo Svevia della città adriatica organizzato dall’Avis cittadina e dall’Athletic Club Termoli per promuovere lo sport e anche le donazioni di sangue.

Dalle prime ore del mattino i tanti volontari hanno raggiunto la piazza centrale della città per preparare il percorso e accogliere i tanti atleti, uomini donne e anche bambini: termolesi, molisani e anche tanti provenienti da altre regioni pronti a gareggiare nei 9 chilometri che si snodano in tutto il centro cittadino.

A vincere e salire sul podio Matteo Manuppelli della società ApricenainCorsa arrivato primo assoluto al traguardo sempre nella piazza davanti al Municipio della città. In una giornata anche particolarmente bella e soleggiata, in gara non sono mancati anche i più giovani.

“Un grande grazie – ha detto il presidente dell’Avis Mario Ianieri – al professor Mario Monaco, a tutti i suoi collaboratori, alla Federazione, agli sponsor e e a tutti coloro che hanno dato la propria disponibilità alla buona riuscita dell’evento. I valori dello sport ben si coniugano con quelli della donazione. Promettiamo che ci miglioreremo”, ha concluso il presidente dopo la prima edizione del torneo.