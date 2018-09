Toma incompatibile col ruolo di commissario: reazioni bipartisan della politica

L’incompatibilità tra il ruolo di governatore e quello di commissario ad acta per la sanità stabilita nel decreto Emergenze ha provocato, come era prevedibile, una serie di reazioni nel mondo politico.

Per il capogruppo di Forza Italia, Nico Romagnuolo “il presidente Toma ha tutte le capacità organizzative e risolutive, già dimostrate in pochi mesi, per affrontare i problemi della sanità molisana e i cittadini, attraverso le libere elezioni democratiche che si sono svolte lo scorso 22 aprile, lo hanno scelto anche per ricoprire questo ruolo. Chiederò al gruppo dei parlamentari di Forza Italia di attivarsi perché la norma anti-Molise inserita nel decreto sia eliminata dal provvedimento finale che dovrà ora passare al vaglio del parlamento nelle prossime settimane”.

Se in maggioranza la solidarietà a Toma è un fatto più o meno scontato, lo è meno quando arriva dal centrosinistra. Il sindaco di Campobasso, Antonio Battista (Pd) ha parlato di “madornale errore” sulla sua bacheca facebook. Mentre la consigliera regionale Micaela Fanelli ha scritto che l’incompatibilità “non è una bella notizia per il presidente Donato Toma, che da oggi si ritrova governatore di un quarto del bilancio regionale, né tanto meno per il Consiglio regionale, che aveva votato, con la sola maggioranza, un appello per scongiurare quello che fin da subito era apparso chiarissimo: mai come in questa fase storica, politicamente, il Molise a Roma conta molto poco!”

In attesa della conversione in legge del decreto (i cui lavori inizieranno a fine ottobre) e di possibili ricorsi alla Corte Costituzionale, “resta solo la speranza che questa decisione sia davvero utile alla sanità molisana e che il presidente Toma riesca ad instaurare un’immediata sintonia d’azione con il nuovo commissario alla sanità, chiunque esso sia. Soprattutto quando si è stati esautorati dell’80 per cento del bilancio è necessario, oggi come non mai, serrare i ranghi politici e sociali, mostrarsi uniti e per questo più forti, abbandonando ogni tatticismo in favore di una visione più alta che riporti al centro le esigenze del Molise e dei molisani”.