Arriveranno da molte regioni italiane gli studenti che domattina alle 8 saranno al campus universitario per il test d’ingresso a Medicina e Chirurgia.

Gli aspiranti camici bianchi, che negli anni scorsi erano per lo più campani, pugliesi e, ovviamente, molisani, saranno accolti dall’Unimol nella speranza di passare i quiz e poter seguire, tra qualche settimana, le lezioni del primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico.

Come in tutte le precedenti tornate concorsuali la sede della prova sarà il secondo edificio polifunzionale di via F. de Sanctis. E sono attese centinaia di persone.

Si tratta di un momento particolarmente sentito e significativo per la nostra università che coinvolge sia i ragazzi che le loro famiglie.

L’Ateneo molisano accoglierà gli studenti allestendo, negli spazi esterni della facoltà, stand informativi destinati ai candidati. Ci sarà anche un punto di ristoro con servizio bar, un servizio di assistenza sanitaria e saranno anche destinate apposite aree per il parcheggio con collegamento pedonale tra edifici universitari.

“Non mancheranno poi – scrivono dall’ufficio stampa – nel corso della mattinata spunti e opportunità per sottolineare l’attenzione che Unimol rivolge ai propri studenti: primo fra tutti il servizio trasporti gratis con navette e linee dedicate per alcuni collegamenti regionali ed extraregionali oltreché l’abbonamento gratuito sui trasporti pubblici del territorio molisano. Cosi come sarà posto l’accento sui servizi legati agli aspetti di residenzialità con le visite guidate agli alloggi universitari, al collegio medico ed al polo didattico di Medicina e Chirurgia”.