Avevano registrato le puntate lo scorso maggio, aggirandosi con le telecamere tra Villa Livia – set scelto per la prova ai fornelli – e il porto di Termoli dove lo chef Antonino Cannavacciuolo non era di certo passato inosservato tra i curiosi e i primi turisti. La sua troupe televisiva era arrivata in città per girare una puntata di “O mare mio”, la seconda stagione del programma in cui il cuoco napoletano è protagonista di una gara in cui tre appassionati di cucina e chef amatoriali si mettono alla prova tra padelle e ingredienti.

Da questa sera, domenica 2 settembre, alle 21.25 sul Canale 9 arriva la nuova stagione ricca di episodi, città da scoprire, cuochi da conoscere e riconoscere e porti da ammirare, insieme alla bellezza dei luoghi della Penisola. Tra loro anche la città adriatica dove Primiano Bavota, noto imprenditore basso molisano, Joe Bavota, sosia e imitatore ufficiale di Elvis Presley e Valentina D’Agostino mostreranno tutte le loro doti culinarie e soprattutto la loro simpatia. Un assaggio era già emerso dal dietro le quinte, dove i protagonisti avevano mostrato tutta la loro simpatia coinvolgendo anche il cuoco napoletano durante la pausa delle riprese.

Dal 2 settembre si riparte, ma non è dato sapere quando Termoli e i suoi concorrenti saranno in televisione. Intanto non resta che sintonizzarsi sul 9 e aspettare di vedere sul piccolo schermo il borgo e il castello, come si nota dal video promo che sta pubblicizzando il ritorno in tv del programma e dello chef Cannavacciulo.