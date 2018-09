Tamponamento in centro provoca coda di automobili: disagi e tanto spavento in via Mazzini

Ha destato la curiosità degli automobilisti l’incidente che questa sera, poco prima delle 20, si è verificato davanti alla chiesa del Sacro Cuore di Campobasso, nella centralissima via Mazzini. Coinvolta una Opel Corsa e un furgoncino del corriere espresso Gls.

Il grosso mezzo ha tamponato la piccola utilitaria su cui viaggiava anche una donna disabile, visibilmente sotto shock per l’accaduto sebbene non abbia riportato ferite. Illeso anche il conducente della vettura come accertato dal personale sanitario del 118 giunto sul posto assieme ai vigili urbani di Campobasso che hanno effettuato i rilievi e ascoltato anche qualche testimonianza.

Inevitabili i rallentamenti alla circolazione con la formazione di una lunga coda lungo tutta via Mazzini.