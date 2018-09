Sussurrano frasi sconce a telefono a una studentessa: denunciati due uomini

Si erano presi una bella sbandata per una studentessa bojanese e non hanno trovato di meglio che cercare di conquistare il suo cuore con molestie telefoniche.

Sono stati denunciati dai carabinieri per il reato di molestie un 55enne e un 21enne, quest’ultimo noto alla vittima, residenti in provincia. Stando al racconto della giovane donna i due l’avrebbero telefonata diverse volte sussurrando frasi e oscenità a sfondo sessuale sino a sconvolgere la ragazza. A nulla sono valse le sue resistenze, per mettere fine alle insistenti avance c’è voluto l’intervento dei militari.