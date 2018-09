Strade, aumentano i controlli dei Carabinieri. 39enne nei guai: guidava ubriaco

Guidava ubriaco quando si è ritrovato davanti una pattuglia dei Carabinieri in contrada Colle delle Api, nella zona dei centri commerciali di Campobasso. La scorsa notte i militari dell’ Aliquota Radiomobile hanno accertato che il 39enne aveva un tasso alcolemico superiore rispetto ai limiti previsti della legge. Hanno dunque deferito l’uomo, a cui è stata ritirata la patente, mentre la sua auto è stata affidata ad una persona che non aveva bevuto.

E’ uno dei primi risultati ottenuti dai Carabinieri che hanno aumentato i controlli sul territorio, oltre che sulle strade.

Il controllo si inserisce “nell’ambito dell’ attività di prevenzione generale dei Carabinieri di Campobasso – si legge in una nota diramata dall’Arma – rafforzata in occasione del fine settimana“. Inoltre, “particolare attenzione viene posta al controllo della circolazione stradale per garantire l’adeguata sicurezza sulle principali arterie di scorrimento, ma anche nei centri abitati“.