Sterpaglie a fuoco vicino alle abitazioni, Vigili del Fuoco mettono in sicurezza l’area

Giornata impegnativa per i Vigili del Fuoco di Termoli, impegnati su tutto il territorio bassomolisano fin dalle primissime ore di giovedì 13 settembre. L’ultimo intervento, solo in ordine di tempo, ha visto protagoniste alcune sterpaglie che hanno preso fuoco nella periferia nord di Termoli.

Le due squadre del 115 sono intervenute poco prima delle 22 in via Firenze, nel parcheggio accanto allo stabile che, qualche anno fa, ospitava le sale destinate al Bowling. Qui era divampato velocemente un focolare di erbacce, proprio a ridosso del muro di confine dell’ex attività commerciale. I Vigili del Fuoco hanno domato l’incendio in pochissimo tempo, mettendo in sicurezza un’area frequentatissima e che tutt’oggi viene utilizzata come posteggio dai numerosissimi residenti della zona.

Un intervento che ha fatto sì che le fiamme non si propagassero ulteriormente, avvicinandosi alle auto in sosta o, ancora peggio, alle case presenti sulla strada. Il rogo è stato circoscritto in brevissimo tempo ed il fumo non ha creato disagi alla popolazione. Dopo aver spento l’incendio di sterpaglie sotto agli ulivi, le squadre si sono dirette a Petacciato, impegnate in un intervento simile, per garantire la sicurezza dei cittadini.