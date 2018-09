Sterpaglie a fuoco sul litorale, le fiamme accerchiano anche la ferrovia

Diversi i roghi scoppiati oggi, 13 settembre, sul litorale nord di Termoli, tra la ferrovia e l’autostrada, in zona Campomarino, alla Torretta e a Petacciato. Le squadre di Termoli e Santa Croce oltre ai volontari della Cvp di Campomarino sono rimasti impegnati per molte ore. Prima Contrada Fucilieri, dove le fiamme si sono propagate da distese di vegetazione incolta, complici le temperature elevate. Poi la ferrovia all’altezza del grattacielo e sul tratto verso nord, e poi ancora all’ingresso di Petacciato, poi a Campomarino.

La strada ferrata la zona più colpita, quella dove ben tre squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per sedare le fiamme ed evitare contestualmente disagi sia al traffico automobilistico sulla Statale 16, in parte invasa dal fumo, sia ai convogli in transito sui binari.