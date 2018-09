‘Sparito’ il marchio per tutela dei prodotti locali. I civici insorgono: “Colpa del Comune”

Che fine ha fatto il regolamento per l’istituzione del marchio di “denominazione comunale” per valorizzare i prodotti locali? Pare si sia ‘perso’ in qualche cassetto di palazzo San Giorgio. O almeno è questo il sospetto dei quattro esponenti del Laboratori civico Marialaura Cancellario, Carla Fasolino, Francesco Pilone e Alberto Tramontano.

“Nonostante sia trascorso più di un anno dall’approvazione del Consiglio comunale del Regolamento De.Co, ad oggi, il sindaco ancora non provvede alla nomina di alcuna Commissione per la verifica delle caratteristiche per l’iscrizione al registro è stata predisposta”, denunciano i consiglieri di opposizione. Che già lo scorso 14 febbraio in una interrogazione avevano chiesto ad Antonio Battista perché non si fosse ancora proceduto con la nomina della commissione. Il primo cittadino aveva garantito una pronta risoluzione della vicenda.

Sono passati altri sette mesi. E non c’è stata nessuna novità.

“Nonostante i ripetuti solleciti, constatiamo che, ad oggi, ancora non si è provveduto in tal senso e che il marchio De.Co che ha lo scopo di individuare le eccellenze agro-alimentari del territorio, definire i disciplinari di produzione e proporre attività tese alla valorizzazione dei prodotti locali, non può essere adoperato, nonostante risultino richieste inoltrate dai commercianti e nonostante sia trascorso più di un anno dall’approvazione”, tuonano Cancellario e i colleghi di minoranza.

“Chiediamo al sindaco Battista di procedere, tempestivamente, in modo da consentire ai commercianti interessati, di poter adoperare il marchio Di Denominazione Comunale, sui prodotti d’eccellenza locale, così come avviene, ormai da anni, nei tantissimi Comuni italiani che hanno adottato tale provvedimento”.