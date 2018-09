La Crea, la società che gestisce le risorse idriche comunali , comunica che il flusso idrico sarà interrotto giovedì 20 settembre a partire dalle ore 9.

Ad essere interessata da questo disservizio momentaneo saranno le seguenti strade e zone limitrofe: via Rio Vivo dal civico 257 al 325 e dal 278 al 340, Rio del Cavaliere d’Italia, Rio Calmo, Rio Mare, Rio Fondo, Rio del Chiurlo, Rio del Piviere, Rio della Folaga.

L’acqua tornerà alla normalità per le ore 12, salvo imprevisti, come specificato in una recente nota stampa dell’azienda. Per evitare la torbidità dell’acqua, l’azienda comunica che effettuerà degli spurghi sulla condotta subito dopo aver ripristinato il flusso idrico.