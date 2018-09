Silat Suffian Bela Diri, una nuova arte marziale approda in Molise

Dalla lontana isola del Borneo fino al Molise, un viaggio pazzesco, ma la passione non conosce misure, e l’Arte, quando si fa vero distillato di bellezza, è inarrestabile. Con queste premesse domani, domenica 9 settembre, nei locali della palestra Prometeo di San Martino in Pensilis, si svolgerà il primo workshop di Silat Suffian Bela Diri, la disciplina con la quale Guru Maul Mornie sta sbalordendo il mondo delle arti marziali.

Questa antica pratica, solo da un decennio svelata al mondo, trova la sua profonda natura nella difesa personale; ma pur restando assolutamente devastante per efficacia, non smette di affascinare per la bellezza della pratica e per l’eleganza dei movimenti. Il Seminario conoscitivo sarà tenuto da Massimo Brunno, molisano d’adozione, allievo diretto del caposcuola Maul Mornie e suo unico referente per il centro sud Italia.

L’invito a partecipare è per i praticanti di ogni arte marziale o sport da combattimento e per chiunque anche senza alcuna esperienza voglia imparare a difendersi. L’appuntamento è per le ore 9.15. Per ulteriori informazioni su sul workshop o su futuri appuntamenti contattare il 327 8753887.