Castelmauro in festa per rinnovare la devozione alla Madonna della Salute. Quattro giorni di festa e una devozione che raggiunge ogni parte del mondo. La comunità di Castelmauro onora la Madonna della Salute. Da venerdì 7 a lunedì 10 settembre, sono diversi gli appuntamenti dedicata alla patrona del paese e venerata da fedeli da ogni dove. Al termine della novena nella serata del 7 settembre, ci sarà la tradizionale fiaccolata con la suggestiva processione che dal Santuario porterà la statua della Vergine della Salute fino alla chiesa madre della parrocchia di San Lorenzo Confessore. La messa sarà celebrata in piazza intorno alle 22. Un lungo corteo che si snoderà dalla zona del santuario e sarà accompagnato anche dal tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici.

Si continua sabato 8 settembre con le sante messe e la tradizionale asta del mattino con la partecipazione delle squadre degli Anziani e dei Giovani. Seguirà la processione lungo le vie del paese e, in serata, il concerto di Mietta. Altra processione domenica 9 e, in serata, il concerto bandistico Gioia del Colle. La fine delle celebrazioni ci sarà lunedì 10 settembre con la processione che riaccompagnerà la statua della Madonna della Salute fino al Santuario, con la messa celebrata sul piazzale.

“Grande attesa e tanti anche gli emigrati rientrati in questi giorni nel paese di origine, ad esempio dalla città belga di Herstal, per la festa più attesa dell’anno e per rinnovare, in preghiera, l’affidamento alla protettrice”.