Un appuntamento immancabile che ogni anno richiama presenze anche da fuori regione e dall’estero. È la festa in onore della Madonna della Difesa a Casacalenda. Per tutta la giornata gruppi di pellegrini, famiglie e turisti hanno rinnovato la devozione al Santuario diocesano. L’antica statua della Vergine, opera di Amalia Dupré, ha simbolicamente abbracciato tutti coloro che, in silenzio e preghiera, hanno voluto condividere una giornata di fede, incontro e convivialità. Numerose le messe celebrate sia al mattino che al pomeriggio e coordinate dal rettore, padre Gabriele Tamilia. La funzione delle ore 11 è stata presieduta dal vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca. Un’occasione per ritrovare anche gli amici di un tempo, riscoprire il senso di una devozione così radicata che mette in relazione una comunità e consolida l’appartenenza a un territorio.

La Madonna della Difesa è venerata anche a Montreal, in Canada, dove è stata costruita una chiesa dagli emigrati. Tanti momenti anche di svago tra le bancarelle e il classico sedano e altri prodotti tipici, la scampagnata e il programma ricreativo a cura del Comitato feste.