“Luana, biondina, stupenda fiamma, simpatica, dolce, sensuale, molto porcellina, voglio farti sentire soddisfatto al massimo e darti vero amore. Potrai esaudire tutte le tue fantasie più nascoste e trasgressive, completissima. Zona quartiere: Campobasso centro”.

Sino a qualche anno fa annunci del genere erano quasi ad appannaggio esclusivo dei giornali che vendevano agli inserzionisti intere pagine. Oggi la comunicazione sessuale a pagamento si è adeguata al nuovo che avanza arrivando ad essere 4.0: ha sempre più abbandonato la carta stampata e le bacheche web per passare a una forma molto più social, interattiva e immediata. Cercare del sesso a pagamento è diventato facile come cercare un ristorante, un pub, una pizzeria o un albergo per le vacanze. Una sorta di “TripAdvisor del sesso”, un sito di appuntamenti e incontri il cui nome scimmiotta, appunto, quello dei viaggi: Escort Advisor. Vera e propria prostituzione al chiuso, ma in una forma più strutturata rispetto ai vecchi siti di incontri a luci rosse.

Escort Advisor è una community dove i propri membri possono leggere le recensioni degli altri utenti e scegliere con chi consumare il proprio rapporto sessuale. “La community dispone di un gran numero di esperienze preziose e i nostri 30 milioni di utenti dovrebbero poter condividere tranquillamente le loro opinioni – scrivono i gestori del sito -. Quando incontri una escort, hai il diritto di parlare con altre persone di quella esperienza. Siamo molto orgogliosi della nostra community che permette agli utenti di scambiarsi tali informazioni. Crediamo che ogni esperienza, positiva o negativa, conti moltissimo e che ogni persona debba poter esprimere il proprio parere. Questo è ciò che Escort Advisor rappresenta. Poiché crediamo nella promozione delle esperienze personali, non prendiamo alla leggera la decisione di rimuovere una recensione dal nostro sito”. Sul portale è possibile trovare, contattare e recensire anche transessuali, mistress (dominatrici) e gigolò (ben pochi).

Fondato da Mike Morra, milanese, laureato in sociologia, professionista del marketing in rete (lavora da anni per diverse multinazionali), il sito, dal giorno della sua apertura – nel febbraio 2014 – ad oggi ha ricevuto la visita di circa 30 milioni di italiani. Escort Advisor funziona esattamente come gli altri siti di recensioni: migliaia sono i professionisti del sesso che hanno scelto di farsi pubblicità tramite il portale. Accanto ad ogni profilo c’è una descrizione con foto, mentre i clienti forniscono una valutazione da 1 a 5 stelle, a prestazione consumata. In base al numero di simboli dell’euro presenti è possibile anche farsi un’idea del costo della singola escort. Più “€” ci sono e più la prestazione sarà onerosa. Si va dai 50 euro in su.

In questo catalogo virtuale 147 sono le escort a disposizione per i “clienti” molisani: 134 nella provincia di Campobasso, 13 in quella di Isernia. 9 nella città di Termoli. A guidare la classifica della più desiderata, in Molise, è una bionda escort di stanza a Campomarino: appena quattro recensioni di cui tre a cinque stelle e una a quattro stelle. Ritenuta dunque “Eccezionale” in una scala che comprende anche “Molto buono”, “Accettabile”, “Mediocre” e “Inaccettabile”.

L’utente, nella sua recensione, può dare i voti in base alla bellezza, alla prestazione, alla simpatia ma anche alla qualità dell’ambiente nel quale si consuma la prestazione sessuale, alla pulizia e alla raggiungibilità. Per poter recensire una escort o un trans così come un gigolò bisogna iscriversi al sito. Molte, tuttavia, sono anche le bocciate dagli utenti perché scontrose o poco professionali, o semplicemente per non aver soddisfatto il cliente al momento del rapporto sessuale. Alcune vengono segnalate per aver pubblicato foto false, altre per un limitato numero di pratiche sessuali offerte, tutte indicate con acronimi in inglese.

Quando si parla di prostituzione la linea di confine che divide la legalità dall’illegalità è sempre molto sottile. Nel caso dei siti di annunci di escort bisogna dire che in passato hanno avuto diversi problemi con la giustizia italiana, subendo indagini e processi ma, nella quasi totalità dei casi, il giudizio si è risolto con una assoluzione. In questo settore, a tracciare il limite che divide un’attività lecita da una illecita è la Corte di Cassazione, con una serie di sentenze che affermano lo stesso concetto: se il sito internet fornisce solo uno spazio pubblicitario alle escort, consentendo quindi una inserzione sul portale, non c’è alcun reato; se, invece, il gestore si occupa di fornire alle escort dei servizi aggiuntivi, per rendere gli annunci pubblicati più interessanti, si corre il rischio di essere incriminati per favoreggiamento della prostituzione.

Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, dunque, per non avere problemi, il portale deve solo mettere a disposizione uno spazio, che l’inserzionista gestisce in totale autonomia. Se, invece, l’inserzionista (escort, trans o gigolò) riceve consigli, suggerimenti e aiuti di qualsiasi tipo per migliorare l’annuncio, e quindi la sua visibilità, tale attività non è più inquadrabile nella vendita di una vetrina pubblicitaria su un sito internet ma diventa un meccanismo volto a incrementare il mercato del sesso, e quindi un’attività illecita.