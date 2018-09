Servizio civile, opportunità nell’integrazione dei migranti per 4 giovani

Nell’ambito del Servizio Civile Nazionale l’associazione “InFormare” ha ottenuto l’approvazione del progetto “Verso l’integrazione” che costituirà una eccellente opportunità per quattro giovani che intendono dedicare un anno della propria vita ad attività che uniscano utilità sociale e crescita professionale. Il progetto si propone come intervento volto a favorire l’integrazione sociale dei migranti promuovendo azioni di mediazione sociale che vanno incontro alle variegate esigenze d’integrazione dei soggetti suindicati con la collaborazione delle istituzioni private e pubbliche presenti sul territorio.

Per la partecipazione al progetto, ai volontari viene richiesta preferibilmente la laurea in Mediazione linguistica e culturale, Lingue e letterature straniere, Psicologia, Pedagogia, Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione Primaria, Informatica e affini. Il progetto sarà in grado di dare un valido contributo alle attività dello Sportello informativo per immigrati operante nel comune di Guglionesi e che registra nel tempo un considerevole aumento delle richieste degli utenti immigrati che si rivolgono a esso. Tutte le altre informazioni che si riferiscono al progetto quali sede di attuazione, modalità di presentazione delle domande di partecipazione, modulistica e formazione erogata, possono essere reperite sul sito dell’Associazione oppure recandosi nella sede dello Sportello Immigrati a Guglionesi sito nella Biblioteca Comunale, in Largo Garibaldi, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì (dalle 8,30 alle 12,30).

Inoltre, dall’Associazione specificano come la stessa, “essendo iscritta nel Registro nazionale di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati e vantando l’accreditamento al servizio territoriale di mediazione culturale ai sensi del vigente Regolamento Regionale”, possa offrire ai volontari al termine del progetto la possibilità di poter essere assunti come mediatori culturali, insegnanti d’italiano per stranieri, psicologi e assistenti sociali per consulenza nei vari centri di accoglienza. Infine l’Associazione, per quanti ne faranno richiesta, nella fase precedente alla presentazione della domanda organizza e gestisce un incontro di orientamento con gli interessati per un’attività informativa e di orientamento sul Servizio Civile e sui contenuti più dettagliati del progetto.