E ora finalmente si comincia a fare sul serio. Dopo le ‘prove generali’ in Coppa Italia, dalla quale sono state eliminate le tre formazioni molisane, si inizia a pensare al campionato di serie D. Questo pomeriggio 5 settembre ha una decina di giorni dal fischio d’inizio la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato anche il calendario dei gironi. Complessivamente, 38 partite per il girone F: 19 all’andata e altrettante al ritorno. Sette turni infrasettimanali.

Si parte il 16 settembre. Prima giornata in trasferta a Monte San Giusto per il Campobasso che ritrova la Sangiustese, avversaria anche in qualche vecchio campionato. Avvio lontano dalle mura amiche anche per l’Isernia che viaggerà alla volta di Forlì, in una delle trasferte più lontane del torneo. Debutto davanti ai propri tifosi solo per i granata: al Civitelle l’Olympia Agnonese ospiterà il Real Giulianova.

Il 23 settembre, alla seconda giornata, per i rossoblù la prima gara casalinga: allo stadio di contrada Selvapiana i ragazzi di mister Mandragola sfideranno il Francavilla. Alla settima giornata il primo derby tutto molisano: si svolgerà domenica 21 ottobre quando il Campobasso sarà di scena alle Piane di Isernia per il match contro i biancocelesti allenati dal tecnico Silva, due stagioni fa ex tecnico dei rossoblù.

Il 14 novembre un’altra sfida molto attesa, quella contro la Vastese: Danucci e compagni giocheranno all’Aragona. Una decina di giorni dopo, per la quattordicesima giornata (25 novembre), il Campobasso sarà di scena a Cesena. Una partita quasi dal sapore amarcord tra due vecchie glorie del calcio italiano.

Invece il 2 dicembre (15esima giornata) è in programma un altro derby: il Campobasso ospiterà al Selvapiana gli altomolisani. Un match molto sentito da entrambe le tifoserie.

Il 9 dicembre – sedicesima giornata – è in programma un altro derby, questa volta al Civitelle: l’Olympia Agnonese incontrerà l’Isernia. Mentre in quella giornata il Campobasso viaggerà alla volta di Castelfidardo, centro vicino Ancona.

Il 23 dicembre l’ultima partita del girone di andata con il Campobasso che affronterà in casa la Sammaurese. Pentri e granata chiuderanno la prima parte del torneo rispettivamente contro il Matelica e la Vastese.

Il torneo si concluderà il prossimo 5 maggio. E ora mettetevi comodi: il campionato sta per iniziare.