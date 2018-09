Campobasso flop col Santarcangelo. Agnone già in crisi, l’Isernia conquista il primo punto

E’ un pomeriggio pieno di ombre per le molisane impegnate nel girone F del campionato di serie D: va in scena il primo dei sette turni infrasettimanali in programma quest’anno. L’unica che porta qualcosa a casa è l’Isernia che porta a casa un punto dalla trasferta di Recanati: i biancocelesti pareggiano 1 a 1.

La terza di campionato è un flop pure per il Campobasso calcio. La partita con il Santarcangelo inizia nel migliore dei modi: i Lupi, seguiti in Romagna da circa 15 tifosi, giocano in maniera ordinata e compatta. Al 32′ Giacobbe porta in vantaggio del Campobasso: l’attaccante, a segno pure domenica scorsa contro il Francavilla, ottimizza con un colpo di testa il calcio d’angolo battuto da Da Dalt e la successiva sponda di Allocca.

Dopo un buon primo tempo, l’inspiegabile calo dei rossoblù. Il rientro in campo è da dimenticare: il Campobasso appare troppo rinunciatario. E non convincono nemmeno i due cambi operati da mister Mandragora che concede spazio a Diop e Del Prete entrati al posto di Palmieri e D’Angelo. Ma il centrocampista e il difensore steccano ancora. Invece i padroni di casa sono più grintosi e determinati. Al 75′ pareggiano con Mancini.

Nel finale la squadra di casa cresce e schiaccia i molisani. All’87’ mette la freccia e sorpassa: da un errore di Del Prete, Allocca atterra l’attaccante locale. Trasforma Falomi che spiazza Sposito. Finisce 2-1. Un risultato che delude l’ambiente rossoblù.

Giornata da dimenticare pure per l’Olympia Agnonese: al Civitelle passa il Notaresco nonostante l’iniziale vantaggio dei granata. E’ la terza sconfitta (1-2) per gli altomolisani: è già crisi.