Non ha resistito a postare sulla sua bacheca facebook una foto in compagnia dell’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, in vacanza con la moglie Flavia.

I “Saluti al Molise” apparsi sulla pagina della consigliera regionale della Lega, Aida Romagnuolo, hanno scatenato, come era prevedibile, una valanga di insulti e offese all’ex premier che ha fondato l’Ulivo ed è una delle colonne portanti del Pd.

Qualche ora dopo la ’svista’ quel post non c’era più: la consigliera Romagnuolo deve averlo rimosso dopo essersi accorta che i suoi sostenitori leghisti non avevano considerato fair play politico quell’immagine sorridente e spensierata accanto a Prodi che è politicamente distante chilometri dalle idee della Lega.

Non è la prima volta che Romano Prodi tocca le bellissime spiagge delle isole Tremiti. Nel 2009 festeggiò sulle Diomedee i 40 anni di matrimonio con la moglie. Ed è proprio sulle ‘nostre’ isole che ha incontrato la consigliera Romagnuolo che infatti ieri, 11 settembre, era assente ai lavori del Consiglio regionale del Molise in cui è stata approvata la prima legge sull’obbligo vaccinale d’Italia.

Peccato, quindi, che abbia rimosso il post: avrebbe sempre potuto dire che era lì per… impegni istituzionali!

Interpellata da Primonumero la consigliera ha fornito una versione differente dello scatto ‘incriminato’ spiegando che si trattava di “una vecchia foto dell’anno scorso postata da un mio collaboratore e che ho fatto rimuovere”.

Certo sorprende che un ‘collaboratore’ entri nel suo profilo privato per pubblicare una foto con Prodi e consorte per di più vecchia e sua insaputa.