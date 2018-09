Sei piccoli gattini tanto teneri e giocherelloni cercano una nuova casa perché gli attuali proprietari che si trovano a Petacciato marina non possono tenerli. Hanno quasi due mesi, sono in salute ma non hanno fatto vaccinazioni. Sono quattro di colore grigio tigrato e due completamente neri. Mangiano tutto, sono abituati a vivere all’aperto e amano giocare fra di loro e con le persone. Chi è interessato ad averne gratuitamente uno o anche più di uno può contattare il 3396782182.