“Scusate, dov’è la biblioteca Albino?” striscione di protesta in piazza Cuoco

Porta la firma di Giuseppe. Ma potrebbe essere stato scritto da uno qualunque delle centinaia di utenti della biblioteca Albino. Anzi, ex biblioteca, visto che è chiusa da anni.

Uno striscione di protesta è stato affisso in piazza Cuoco e chiede, provocatoriamente: “Scusate dov’è la biblioteca Albino?”. Domanda a cui neppure il sindaco di Campobasso è ancora riuscito a trovare risposta essendo ancora in attesa di un cenno dal Ministero per i beni culturali divenuto proprietario della struttura di via D’Amato.

A due anni dal passaggio di proprietà dalla Provincia al Mibact non c’è ancora una data della riapertura.