Mensa a scuola, a Termoli aumentano i costi. Si parte il primo ottobre

Il servizio di mensa scolastica avrà inizio il 1 ottobre a Termoli. Ma la novità principale riguarda gli aumenti che sono spalmati sia per il primo o unico figlio che per il secondo. Se infatti fino allo scorso anno un ticket per un bambino che usufruisce del servizio costava 3 euro, da quest’anno il costo è passato a 3,50 euro. Situazione analoga per il secondo figlio il cui buono mensa passa da 2,50 euro a tre. Cifre irrisorie viste in assoluto, ma trattandosi molto spesso di bambini che usufruiscono del servizio mensa cinque giorni su sette per tutto l’anno, è scontato il peso per le famiglie, alcune delle quali si troveranno a dover sborsare fino a 130-140 euro in più ogni anno di aumento per ogni figlio.

La comunicazione ufficiale arriva dal Comune della città adriatica che spiega anche le procedure utili ad ottenere i buoni pasto. Per le famiglie, il costo del pasto con la compartecipazione del Comune è di 3,50 euro per un solo figlio che usufruisce del servizio, 3 euro per il secondo figlio e 2,50 euro per il terzo e oltre.

Per accedere al servizio è necessario il codice che viene assegnato ad ogni utente dall’ufficio Istruzione del Settore Politiche Sociale. Per le famiglie il cui reddito Isee non superi la soglia di 8mila euro è prevista, per i soli residenti del comune di Termoli, la compartecipazione del pasto.

Per chi ha il reddito da zero a 4mila euro, per il primo figlio pagherà un euro mentre per il secondo e altri sarà gratutito; per chi invece ha un Isee da 4mila e un euro fino a 6675, il costo sarà di 2 euro per il primo figlio e un euro per il secondo, mentre chi ha l’Isee da 6675 a 8mila euro pagherà 3 euro per il primo figlio, 2,50 euro per il secondo e infine 2 euro per il terzo.

Per accedere a tale beneficio è necessario presentare domanda all’ufficio istruzione ed allegare copia del documento Isee in corso di validità. Per caricare i pasti è necessario recarsi con il codice identificativo negli esercizi commerciali: la Tabaccheria D’Onofrio Gabriele, in via dei Pioppi 4 a Difesa Grande, il distributore Cadet, in viale Corsica n. 62 Cannone, il bar tabacchi Astore in via Stati Uniti, 39 e la tabaccheria 25 in via Polonia, 64.