A meno di 24 ore dal suono della campanella, arrivano i dati ufficiali ma ancora parziali relativi a numeri di studenti, docenti e scuole in Molise. Sono 38079 in totale gli alunni molisani che torneranno tra i banchi domani, giovedì 13 settembre. Di questi, secondo i dati arrivati all’Ufficio Scolastico Regionale entro il 29 agosto, 1078 sono gli studenti con disabilità. I numeri sono parziali visto che il lavoro da parte degli uffici territoriali è ancora in corso, come le operazioni di conteggio.

Nella provincia di Campobasso sono 28464 gli alunni, di cui 3784 quelli delle scuole dell’infazia, 8227 alla scuola elementare, 5605 alle medie e infine 10848 alle superiori. Nella provincia di Isernia invece il numero degli studenti arriva a 9615, di cui 1632 all’infanzia e 3001 alle elementari, alle medie 1918 e infine alle superiori 3064.

291 poi sono le classi dell’infanzia in tutta la regione, con 107 alunni con disabilità. 689 invece le classi alle scuole elementari con 296 alunni disabili e poi ancora 390 classi alle scuole medie e 255 alunni disabili, mentre alle scuole superiori le classi sono 682 con 420 alunni disabili.

Sono 55 invece le istituzioni scolastichemolisane principali per l’anno scolastico 2018/2019, numero rimasto invariato dallo scorso anno. Si tratta di 53 scuole e due Cpia, ovvero i centri provinciali per l’istruzione degli adulti. Di questi 53 poi, 3 sono circoli didattici, 26 sono istituti comprensivi, uno solo è di primo grado e 23 sono quelli tra istituti secondari di II grado e istituzioni educative.

3491 sono invece gli insegnanti del Molise: di questi 2590 sono in provincia di Campobasso e 901 in quella di Isernia, a cui si aggiungono rispettivamente 560 e 163 insegnanti impegnati sul sostegno.

Proprio in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico la dottoressa Anna Paola Sabatini, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, sarà domani – 13 settembre – nel plesso scolastico di Petacciato alle 8, di Guglionesi alle 9, di Palata alle 10 e infine di Montecilfone alle 10.45 per salutare gli studenti, gli insegnanti e il personale scolastico e augurare loro un buon anno.