Sarà un inizio di anno scolastico movimentato quello di Guglionesi, dove in seguito al terremoto del 16 agosto si prevedono un bel po’ di cambi e traslochi. Accompagnati, come è fisiologico, da preoccupazioni e bisogni di rassicurazione da parte delle famiglie.

Questa mattina i genitori degli alunni iscritti alle materne, alle elementari e alle medie hanno incontrato nella Casa del Fanciullo, villa comunale, gli amministratori e i tecnici per avere garanzie sulla sicurezza dell’edificio di piazza Indipendenza. Lo stabile infatti per quest’anno ospiterà non solo le materne e le elementari ma anche le scuole medie, per un totale di 420 alunni. Troppi secondo alcuni genitori, che hanno fatto presente i propri timori rispetto al caos che si verrebbe a creare durante un eventuale scossa per l’evacuazione dell’edificio.

Se da un punto di vista della resistenza l’edificio di piazza Indipendenza, sottoposto a un paio di adeguamenti sismici per un totale di quasi due milioni di euro di investimento, risponde alla norma antisismica del 2008 (l’ultima in ordine di tempo in vigore), dal punto di vista dei numeri degli studenti diverse madri hanno mostrato perplessità, facendo domande alle quali l’ingegnere Marco D’Angelo di Campobasso, che si è già occupato di sicurezza in scuole su luoghi coinvolti da terremoto a partire da San Giuliano di Puglia, ha fornito delle risposte che chiaramente possono essere rassicuranti solo fino a un certo punto, in quanto il terremoto, per definizione, non può essere previsto in alcun modo. E non è possibile fissare a un massimo l’eventuale magnitudo di ipotetiche scosse future.

Ma importante, ha ribadito, è garantire un piano di evacuazione corretto e funzionale, “visto che spesso le vittime del caos e del panico sono superiori alle vittime di un sisma”. Così i 420 alunni dovranno iniziare prove pratiche di evacuazione per due ipotesi di evento differente: la sirena, che prevede l’evacuazione dello stabile e l’arrivo in un luogo protetto che in questo caso è la vicina area verde, e la scossa sismica, che presuppone la messa in sicurezza delle persone durante il movimento della terra e solo dopo l’uscita all’esterno.

“Riusciamo a far evacuare sulla carta 500 persone, e le due scale esterne permettono la fuoriuscita di 100 persone contemporaneamente per ogni piano, quindi problemi non ce ne dovrebbero essere” ha spiegato l’ingegnere, fornendo i numeri analitici e garantendo che si sta valutando tutto nei minimi dettagli, dalle piantine alla cartellonistica fino naturalmente alle prove pratiche di evacuazione, già approntate, che cominceranno giovedì stesso.

La dirigente dell’Istituto omnicomprensivo di Guglionesi Maddalena Chimisso, senza nascondere che la cultura della sicurezza non può baipassare le famiglie, ha esortato a passare da un comportamento istintivo, sbagliato seppure provvisto di tutte le attenuanti del modo, a un comportamento più ragionato e lucido, promettendo che la cultura della sicurezza coinvolgerà, nella formazione ora più che mai necessaria, non solo i ragazzi e i bimbi ma tutti gli insegnanti, e che riguarderà i minimi dettagli per evitare che un eventuale esodo diventi intriso di ostacoli.

“Faremo una o più prove al mese, soprattutto nel primo periodo, e questo ci permetterà di acquisire comportamenti corretti anche per affrontare emergenze improvvise e non verificabili” ha detto la preside, mentre alcuni genitori hanno mostrato resistenze davanti alla decisione di mantenere così tanti ragazzi in un unico edificio. Perplessità che però non si sono trasformate in una polemica aperta in quanto il sindaco Mario Bellotti, il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Giuliano Senese e l’assessore Pino Aristotile hanno ribadito che le certificazioni messe a punto da equipe tecniche (“per le quali non vi è ragione di nutrire dei dubbi di sorta”) esistono, sono nero su bianco, e raccontano che quello di Piazza Indipendenza è l’edificio più sicuro del paese.

Al momento dunque nessuna ipotesi di turnazione o di trasferimento degli alunni, tantomeno in luoghi vicini come per esempio Termoli, dove, ha osservato qualcuno in sala, “Gli edifici scolastici sono ancora meno garantiti non essendo stato sottoposti a tutti i controlli e gli adeguamenti di cui invece Guglionesi ha potuto disporre dopo il sisma di San Giuliano di Puglia”.

Se per quanto riguarda materna, elementare e media la situazione relativamente “normale”, più difficile l’argomento del trasloco del Liceo Linguistico e Pedagogico, la cui apertura al momento slitta a lunedì prossimo per l’esigenza di trasferire tutti gli arredi da uno stabile all’altro.

Da viale Colombo infatti a via Catania, nel plesso A della scuola media, che però secondo alcuni genitori, malgrado la documentazione fornita, non sarebbe del tutto idoneo in quanto carente di documentazione come il nuovo certificato antincendio. Alcune famiglie hanno deciso di impugnare l’ordinanza del sindaco Mario Bellotti che dispone il trasferimento dei circa 300 studenti liceali dall’edificio, lesionato nelle tramezzature e che nei prossimi mesi sarà sottoposto a lavori, alla struttura di via Catania. Da questo punto di vista gli amministratori alzano le mani. “Siamo convinti, perché la certificazione tecnica ingegneristica e dei Vigili del Fuoco ci riferisce questo, che lo stabile sia sicuro e che costituisca la migliore e più idonea alternativa alla temporanea inagibilità della scuola di Viale Colombo”.

D’altra parte, ha precisato il sindaco Bellotti, “Se non aprissi le scuole sarei denunciabile per abuso, visto che la documentazione non lascia spiragli cerca la possibilità di tenere gli alunni a casa”.

“Da parte mia – ha concluso – mi impegno a fare nuove verifiche specifiche dopo il sisma del 2018, sebbene già sia i Vigili del Fuoco che la Protezione Civile abbiano riscontrato totale assenza di qualsiasi criticità nelle scuole dove mandiamo i nostri ragazzi, che sono i nostri figli: ovvio che si faccia la massima attenzione e che nessuna decisione venga presa con leggerezza”.