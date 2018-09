Screening mammografico, continua l’attività di prevenzione di Regione e Asrem negli ospedali

Regione Molise e Azienda Sanitaria regionale ASReM continuano con il percorso d’intensificazione del programma di screening per la neoplasia della mammella. In linea con quanto previsto dalle campagne di prevenzione, il programma prevede l’esecuzione della mammografia attraverso il camper mobile che, nell’arco dell’anno, copre l’intero territorio regionale. Come già avvenuto nelle scorse settimane, anche per il mese di ottobre sarà possibile poter effettuare le mammografie, gratuitamente, attraverso i camper mobili installati negli ospedali di Campobasso e di Termoli.

Oltre a chi ha già ricevuto o riceverà la lettera d’invito a casa, Regione e ASReM hanno voluto estendere, per i prossimi mesi, la possibilità di partecipare anche alle donne non invitate che abbiano i seguenti requisiti: residenza in Molise; fascia d’età tra i 50 ed i 69 anni e che non abbiano già effettuato una mammografia all’interno del programma screening regionale negli ultimi 24 mesi. Anche queste ultime potranno dunque sottoporsi gratuitamente al test di screening.

Nelle prossime settimane il mammografo mobile sarà presente sia all’ospedale di Campobasso che a quello di Termoli da lunedì 1 a venerdì 19 ottobre (esclusi il sabato e la domenica), dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 16.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale www.asrem.gov.it, oppure alla segreteria amministrativa Screening Oncologici regionali al numero 0874.409449 oppure alle mail screening.oncologici@asrem.org