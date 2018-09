Scontro tra Panda e Chevrolet al Nucleo Industriale, due feriti in ospedale

La squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli è intervenuta per un incidente stradale tra due autovetture su Viale Enzo Ferrari, incrocio Via Enrico Mattei, nella zona industriale, intorno alle 15.

Due le autovetture coinvolte nell’incidente: una Fiat Panda condotta da un uomo di 40 anni, uscito da solo dal mezzo, e una Chevrolet con al volante una donna di 46 anni, rimasta incastrata e liberata dalla squadra del 115. Sul posto l’ambulanza del 118 che ha trasportato in ospedale i due conducenti, entrambi in condizioni non gravi.

L’uomo e la donna sono stati medicati dal personale del Pronto soccorso e sottoposti alle visite e agli esami necessari.