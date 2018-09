Scontro sulla Bifernina, due donne in ospedale

Incidente stradale questa sera, 9 settembre, sulla statale Bifernina, all’altezza del Bivio tra Colle d’Anchise e Bojano.

Tre le vetture coinvolte, due Fiat Punto è un Alfa 156. Il bilancio Tuttavia e fortunatamente non è grave. Due donne sono state portate in ospedale al Cardarelli ma nessuno delle due è in pericolo. Sul posto i soccorsi sanitari con due ambulanze, la Croce Rossa e la Croce Verde.

I carabinieri presenti per accertare la dinamica e regolamentare il traffico nei minuti successivi all’incidente, avvenuto alle ore 20 e 40.