Sanità ancora senza commissario, Calenda: “Toma è l’uomo giusto”

Da quasi due settimane l’ospedale di Venafro non ha più il suo laboratorio di analisi: l’attività è stata sospesa in virtù del piano di rientro dell’ex governatore-commissario Paolo Frattura e tale resterà in attesa di una nuova riorganizzazione.

“Una riorganizzazione della rete sanitaria che stiamo tutti aspettando – scrive oggi la consigliera regionale Filomena Calenda -, proprio perché siamo in un pantano da cui è difficile uscirne. Ma non solo, la spada di Damocle che pende sulla testa dei molisani è anche il lento e progressivo depauperamento della provincia di Isernia. Lo smantellamento dei reparti ospedalieri, lo svuotamento dei pronto soccorso, le figure degli infermieri costretti a lavorare sotto organico, sono la testimonianza di quanto urge una figura che possa ripristinare gli assetti territoriali”.

Ma come è noto a chi segue le vicende della sanità molisana, dal governo giallo-verde (M5S-Lega) non c’è ancora la nomina del nuovo commissario ad acta. La ministra per la Salute Giulia Grillo vorrebbe indicare al Consiglio dei ministri un tecnico super partes sganciato dalla politica. Toma, e in generale i presidenti di Regione, sarebbero esclusi.

Calenda invece – consapevole del ruolo chiave di questa figura – suggerisce proprio il presidente Donato Toma “che è la persona più adatta, per la sua conoscenza territoriale, per le sue competenze professionali e per la lungimiranza economica e politica, necessaria per operare scelte oculate. Non è una dichiarazione di parte, ma la mia è una valutazione oggettiva analizzando nomi, fatti e situazioni. Il Molise, i molisani non possono più attendere, c’è necessità di avere una figura cardine che faccia da ponte tra la regione e il governo centrale. Solo un commissario ad acta, perché siamo ancora in pieno piano di rientro avrebbe la titolarità per riorganizzare la filiera della salute, per restituire ai cittadini molisani il maltolto. Perché attendere ancora, perché i cittadini devono pagare lo scotto di beghe, di faziosità, di personalismi e protagonismi politici”.

La consigliera della Lega ha fatto anche sapere di aver inviato una nota al vicepremier Matteo Salvini, sottoponendo alla sua attenzione “le difficoltà dei molisani che subiscono forzatamente attese produttive di ulteriori disagi sanitari”.