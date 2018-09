Senza saperlo, in punta di piedi, sei entrato dentro di noi con la tua umiltà, un raggio di sole che ci protegge e irradia il perdono del Signore. Ascolta le nostre preghiere, perchè sono figlie innocenti di un ottimismo svanito nel silenzio della notte, dai speranza ai bimbi e sollievo agli anziani, calore ai potenti e prudenza ai giovani.

Fai di noi un baluardo della solidarietà e della compassione, pronto ad aprire il cuore della gente per iniettare il bene e risucchiare il male. Tutti abbiamo bisogno di te, poveri e ricchi, innocenti e colpevoli, persone private di tutto, ma per opera della tua misericordia possano ritrovare la speranza di giorni migliori.

Ci hai insegnato che è meglio cenare con un piatto condito d’amore e sacrificio, che non presentarsi ad un banchetto sfarzoso per giovarsi di cibi pieni di egoismo. Grazie alla tua carità, alla vita dedicata agli altri, adesso abbiamo un santo Pio in cielo.

Alessio Toto

…Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, volando con la fantasia, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…