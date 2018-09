San Michele Arcangelo, Polizia in festa per il suo patrono

Domani, 29 settembre, ricorre la festività di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Per l’occasione alle 9 e 45 nella chiesa di San Paolo in via Tiberio a Campobasso sarà celebrata una messa officiata dal cappellano della Polizia don Francesco Rinaldi.

La celebrazione eucaristica, aperta a tutti i cittadini, si svolgerà alla presenza del prefetto e del questore di Campobasso con la partecipazione del personale della Polizia di Stato e dell’amministrazione civile dell’Interno, di un folto numero di allievi frequentatori del 10° corso Vice Ispettori presso la locale Scuola Allievi Agenti “Giulio Rivera”, dei familiari dei caduti in servizio e vittime del dovere della Polizia di Stato nonché di una rappresentanza dell’associazione nazionale della polizia di Stato (ANPS).

Nello spirito di vicinanza con la società civile, il questore, accompagnato da una rappresentanza di personale della Polizia di Stato, parteciperà – nel pomeriggio – alle celebrazioni religiose previste a Ripalimosani in onore del patrono San Michele Arcangelo. Ciò fa seguito ad un precedente altro importante momento di prossimità con la cittadinanza, tenutosi lo scorso 7 maggio in occasione del Bicentenario della riapertura al culto della chiesa di San Michele Arcangelo di Baranello; in quella circostanza si esibì anche la Fanfara della Polizia di Stato.