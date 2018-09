“Salvini assassino”. La frase shock, accompagnata dal simbolo di falce e martello, è apparsa questa mattina – 1 settembre – sulla vetrata della sede della Lega di Isernia. Un locale nuovo, che sarebbe stato inaugurato fra poco. Ad accorgersi dello sfregio, realizzato con il bianchetto, il figlio della consigliera regionale Filomena Calenda, eletta a palazzo D’Aimmo proprio nella lista del Carroccio, che stava rientrando in Molise dopo qualche giorno di vacanza nel vicino Abruzzo.

“Io credo – spiega a Primonumero la Calenda – che sia stato un chiaro riferimento a quello che sta succedendo con i migranti della nave Diciotti”. Lo sbarco dei migranti solo dopo alcuni giorni dall’arrivo nel porto di Catania e la successiva indagine della Procura contro il capo del Viminale (nonchè leader della Lega) Matteo Salvini hanno avvelenato il clima politico. Anzi, l’episodio ha coinvolto poi direttamente il Molise non solo perchè l’avvocato Salvatore Di Pardo ha curato il ricorso di due ong per chiedere il ‘rilascio’ dei 150 stranieri, ma anche per una diatriba sull’accoglienza che ha visto protagonisti il massimo rappresentante della Lega e l’arcivescovo di Campobasso Giancarlo Bregantini.

A distanza di un paio di giorni da quella polemica, la frase shock sulla sede pentra della Lega.

“Mi sembra di essere tornata all’epoca delle Brigate rosse”, l’osservazione di Filomena Calenda. “Questo è un fatto gravissimo, ci sono rimasta male. Penso che – si sfoga – siano segnali forti. Perchè posso capire le ideologie, ma non questi gesti. Sono frasi dal chiaro intento intimidatorio. Siamo in democrazia e ognuno è libero di esprimere il proprio orientamento politico, l’importante che si faccia senza ricorrere all’uso delle minacce e delle offese”.

La consigliera, che ha avvisato il coordinatore regionale della Lega, ha presentato dunque denuncia alle forze dell’ordine mentre sul posto sono arrivati gli agenti della Digos per raccogliere le prime informazioni e avviare le indagini per risalire al responsabile del gesto. In attesa che gli investigatori facciano luce sugli autori della scritta, questo episodio potrebbe avere una risonanza nazionale e riaccendere le polemiche politiche, negli ultimi mesi particolarmente forti sull’accoglienza dei migranti.