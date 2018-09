Salone del gusto, gli imprenditori termolesi di Fishbox alla conferenza sulle filiere sostenibili

Molise tra i protagonisti del Salone del Gusto 2018. Ha aperto ieri 20 settembre a Torino il Salone del Gusto organizzato da Slow Food. Il tema di quest’anno è # food for change.

Quest’anno la fiera culinaria vedrà coinvolti anche gli imprenditori molisani Daniele Mugnano e Roberto Lanzone, fondatori del progetto Fishbox – Alimentazione Sostenibile.

“Siamo contenti di essere stati invitati all’interno dell”evento Terra Madre in una conferenza sulle filiere sostenibili e sulla certificazione partecipata che si terra al Lingotto di Torino domenica 23 settembre.

Da anni lavoriamo per creare una filiera ittica sostenibile in Italia e siamo tra i primi a portare avanti una politica di accesso ai mercati dei piccoli produttori ittici senza l’obbligo di dover acquistare costosissime certificazioni”. I due spiegano come il concetto di autocertificazione partecipata, già utilizzato in agricoltura, possa essere applicato con regole di condivisione comuni tra consumatori attenti e produttori responsabili anche nel settore ittico.

Per i due si tratta di un ritorno: già nel 2016 vennero invitati all’evento Terra Madre del Salone del Gusto per parlare di tracciabilità e sostenibilità nella filiera del pesce.

L’invito a Terra Madre di quest’anno è dunque per gli imprenditori molisani l’ennesimo riconoscimento a livello internazionale. “Siamo gli unici italiani invitati al tavolo tecnico che vede interventi di relatori provenienti da tutto il mondo – commentano entusiasti –. “Porteremo avanti le nostre idee condividendo le nostre esperienze”.