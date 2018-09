Salgono sul tetto dell’ex hotel Roxy: il gesto di due ragazzi ‘annoiati’ non è passato inosservato

Hanno corso un grave rischio salendo sul tetto dell’ex hotel Roxy di Campobasso. Due giovanissimi, un ragazzo e una ragazza, intorno alle 17 e 30 di oggi, 7 settembre, sono stati notati sulla cima del vecchio albergo abbandonato da un passante che ha inviato alla redazione la foto che immortala la loro azione.

Il Roxy, come è noto, è di proprietà della Regione Molise ed è al centro di un imponente progetto di riqualificazione (il Masterplan) di cui non si hanno più notizie da lungo tempo.

L’incuria e il degrado dell’area hanno fatto discutere in città parecchie volte: quell’hotel, infatti, è da anni ricovero per senzatetto e per una colonia felina che ha invaso i piani interrati della struttura in cui, decenni fa, c’era una frequentatissima discoteca. Nel maggio del 2014 c’è stato anche uno spaventoso incendio le cui cause non sono state mai chiarite.

La palizzata di legno che cinge l’ingresso di Piazza Savoia – oggi piazza Falcone e Borsellino – non ha certo scoraggiato i più impavidi frequentatori delle sue camere che, vista la facilità con cui sanno introdursi, avranno certamente anche capito come arrivare sul tetto.

Ma è un’attività pericolosa, un gesto da non emulare date le condizioni di precarietà strutturale in cui versa l’ex hotel.