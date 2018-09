Uno splendido sole e un clima ancora estivo hanno baciato il ritorno in campo dei Molise Dolphins Rugby martedì pomeriggio 11 settembre, per l’inizio delle attività agonistiche della stagione 2018/2019.

Al parco comunale di Termoli, sede degli allenamenti per queste prime settimane di settembre in attesa di definire la disponibilità di campi e palestre della città e dintorni per i corsi di rugby, i bambini di varie categorie si sono ritrovati sul prato agli ordini del tecnico Mirco Vincenzi.

Sotto lo sguardo di genitori attenti e premurosi, i piccoli Dolphins hanno ripreso confidenza col pallone ovale, fra passaggi, placcaggi e mete.

La nuova stagione si preannuncia ricca di sorprese e di iniziative per i Dolphins che proseguiranno le collaborazioni con le società limitrofe nell’ottica di una crescita comune che possa far emergere sempre più il gioco del rugby sul territorio.

Molto presto inoltre, col contributo di genitori e piccoli atleti, la società Molise Dolphins sarà in piazza per una iniziativa di propaganda della disciplina ovale, così da farla conoscere sempre più a Termoli e a tutto il Basso Molise.

Per informazioni sui corsi e sulle attività consultare la pagina Facebook Molise Dolphins Rugby o telefonare al 3396782182.