Rubano cosmetici in un negozio: madre e figlia incastrate dai Carabinieri

“Due donne hanno rubato nel mio negozio“. Agli inizi di settembre si era presentato ai Carabinieri per denunciare il furto avvenuto nel suo negozio di prodotti per la casa e per la persona di Campobasso. Il commerciante e le commesse si erano accorti del furto appena commesso perchè il sistema antitaccheggio di cui l’attività commerciale è fornita aveva iniziato a suonare al passaggio di due clienti all’apparenza normali, una ragazza e di una donna. Le due ladre sono madre e figlia, la prima di 40 anni e l’altra di 22 anni, e sono originarie di Campochiaro, piccolo centro a pochi chilometri dal capoluogo.

I militari di Campobasso sono riusciti ad identificarle e a ricostruire quello che era successo nel negozio, dove le donne si erano introdotte e avevano portato via alcuni cosmetici dal valore di circa 60 euro. Erano state sorprese quando erano uscite dal punto vendita, ma erano riuscite ugualmente a dileguarsi. Madre e figlia sono accusate di furto aggravato in concorso.