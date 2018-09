Si sono concluse con un lieto fine le ricerche di Leo Caravatta, fratello maggiore del sindaco di San Martino in Pensilis che, nella giornata di ieri giovedì 27 settembre, si era allontanato dalla zona dove era stato accompagnato dal figlio. Le sue tracce si erano perse e la macchina dei soccorsi, allertata immediatamente dal figlio dell’anziano, si è messa in moto, impegnando numerose squadre dei Carabinieri della locale stazione assieme a quelli di Larino, dei Vigili del Fuoco di Termoli e dei sanitari del 118 con uomini che hanno battuto il tracciato sia via terra che via aerea tramite l’ausilio di un elicottero. L’uomo è stato ritrovato qualche ora più tardi, sano e salvo.

Il primo cittadino di San Martino in Pensilis, Massimo Caravatta, ha voluto esprimere la sua gratitudine alla macchina dei soccorsi, da sempre attenta ed impegnata in numerose emergenze: “Desidero ringraziare pubblicamente a nome mio e di tutta la cittadinanza di San Martino in Pensilis – scrive il sindaco – I Vigili del Fuoco, i Carabinieri di San Martino e Larino, la Prefettura di Campobasso per il prezioso lavoro e la professionalità dimostrata per le operazioni di soccorso, ricerca e ritrovamento del signor Leo Caravatta disperso”.

Una macchina dei soccorsi variegata, ma altamente qualificata che ha agito con la massima collaborazione di tutti: “Notevole è stato l’impegno di tutti grazie anche ad una straordinaria mobilitazione che ha visto collaborare tante realtà diverse tutte ispirate da un grande senso civico e solidale – ha concluso il primo cittadino – Un ringraziamento particolare al Maggiore Raffaele Iacuzio della Compagnia Carabinieri di Larino, per aver dimostrato la propria professionalità ed umanità nel coordinare tutte le operazioni che hanno sicuramente salvato la vita del signor Caravatta. Tale intervento è stata ancora una volta la dimostrazione che la collaborazione tra le diverse istituzioni tutte volte al bene del cittadino, può portare a ottimi risultati. Grazie”