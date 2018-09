Ripartono i corsi di volley della Termoli pallavolo

Ripartono i corsi della Termoli pallavolo. L’associazione sportiva dilettantistica, presieduta dalla dottoressa Cinzia Portolan, molto vicina al movimento termolese, da lunedì 10 Settembre attiva i corsi di pallavolo per la nuova stagione alla palestra “Schweitzer” in viale Trieste e in altre strutture della città.

Oltre alla prima squadra femminile seguita da coach Mottola e alla squadra maschile guidata da Palli che anche quest’anno si affacceranno nel campionato interregionale di serie C, ci sarà spazio proprio per tutti. Basterà aver compiuto 5 anni per iniziare a frequentare le attività proposte come l’attività motoria e il volley S3 per i nati/e dal 2013 al 2007, entrare a far parte del settore giovanile per i nati/e dal 2006 al 2001, oppure frequentare i corsi per adulti di ginnastica e pallavolo amatoriale.

La società termolese cercherà di superare la soglia dei 200 tesserati della passata stagione, che sceglieranno di seguire il percorso di crescita più adatto alle singole esigenze. Per qualsiasi informazione si potrà contattare il numero 0875 706693 o il 333 2579974 o seguire il sito www.termolipallavolo.it o le varie pagine social network facebook, instagram, twitter e google plus.