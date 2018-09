Gli Hammers tornano all’ex Romagnoli con tutte le categorie già da questa seconda parte del mese di settembre, preparandosi così all’inizio dei campionati che prenderanno il via in modo scaglionato da ottobre.

Dopo la bella riuscita del lungo Open Day pomeridiano andato avanti dal 10 al 13 settembre, l’entusiasmo e la voglia di riproporsi a livelli sempre più alti nel panorama sportivo cittadino e regionale sta animando l’intera struttura societaria rossoblù che ha fissato per tutto il mese di settembre i propri allenamenti sul campo dell’ex Romagnoli di Campobasso il martedì e il giovedì, dalle ore 17.30 alle ore 18.30.

Saranno chiamati a scendere in campo per preparare gli impegni della nuova stagione i tesserati Hammers del mini rugby, dell’under 14 e under 16 maschile e tutto il settore femminile che presenta numeri in costante crescita.

Intanto, i seniores di coach Sommella che anche quest’anno affronteranno il torneo di serie C2 e domenica scorsa 16 settembre si sono recati al Villaggio del Rugby di Napoli per un test match d’avvicinamento al nuovo campionato che li ha visti opposti al quindici del Napoli-Afragola.

Una meta di De Luca e il successivo calcio di trasformazione di Di Iorio hanno consentito ai rossoblù di portare a casa una vittoria per 7 a 0 che ha ben testimoniato il lavoro di preparazione portato avanti in queste prime settimane di settembre.

Coach Sommella ha mandato in campo a Napoli un pacchetto di mischia composto da Ianniruberto, Giampietruzzi, Corsillo, Rosa F., Di Stefano, Di Iorio, Fratianni e Fatica, con Mignogna mediano di mischia e Valente all’apertura e una linea di trequarti con Blanco, Zeolla, De Luca e Pietrangelo, con Di Bona posizionato da estremo. Nel corso della gara sono stati schierati anche Lomma, Mastrangelo e Ziccardi.