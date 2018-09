Rinforzi dall’estero per l’Airino, presi un croato e uno svedese

Due rinforzi dall’estero per l’Italiangas Airino basket Termoli. Arrivano dalla Croazia e della Svezia i due nomi altisonanti della campagna di rafforzamento della squadra affidata al tecnico esordiente Massimo Di Lembo, alla prima esperienza fra i grandi dopo aver già condotto le giovanili dell’Airino negli ultimi anni da giocatore.

I due acquisti sono giunti a Termoli nella serata di ieri. Si tratta di due giocatori stranieri che daranno centimetri ed atletismo sotto le plance alla squadra molisana. Marko Dmitrivic (nella foto con Giuseppe Oriente), centro croato di 207 cm, nato nel 1989, è stato fortemente voluto da coach Di Lembo che lo ha scelto come primo rinforzo per questa stagione. André Benediktsson (nella foto con il dirigente responsabile Valerio Romano), è un’ala grande svedese classe 1996 di 196 cm, dotato di buon atletismo e ottimo tiro da tre punti secondo la descrizione del club.

I due ragazzi da oggi sono a disposizione dello staff tecnico e del preparatore Michele Mastrangelo che con il suo Functional Fab avrà il compito di portarli in condizione in vista dell’esordio in serie C Silver atteso per il primo fine settimana di ottobre.