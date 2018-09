Riccia, 130 studenti impegnati in “Puliamo il mondo 2018”

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Riccia ha aderito all’iniziativa nazionale di Legambiente “Puliamo il mondo” coinvolgendo i ragazzi e i professori della Scuola Media Statale “Federico Ciccaglione” grazie alla dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Riccia.

Ieri mattina, venerdì 28 settembre, oltre 130 studenti delle sette classi che compongono la Scuola con scope, pale e sacchi hanno pulito le aree adiacenti all’edificio e il campetto per l’attività sportiva dando un segnale di rispetto per l’ambiente e di tutela dei loro spazi educativi.